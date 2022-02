Capello: “Berlusconi mi chiedeva sempre perché togliessi Savicevic”

Fabio Capello, ex rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato un aneddoto di quando allenava il Milan

Intervenuto durante 'Sky Calcio - L'originale', Fabio Capello ha raccontato un aneddoto di quando allenava il Milan che riguarda anche Silvio Berlusconi. Queste le sue dichiarazioni: "Se ho mai avuto colloqui con Berlusconi? Si, ma non a livello calcistico. L'unico problema è sempre stato per Savicevic. Mi diceva sempre 'perché Savicevic lo togli? Perché non corre più, un po' come Dybala (ride, ndr). Per me con Berlusconi il 'problema è stato solo questo".