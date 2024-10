Calciomercato: c’è una novità per chi parteciperà al Mondiale per Club

Il nuovo mondiale per club, fortemente sostenuto dalla FIFA, avrà un impatto sul calciomercato della prossima estate: ecco la novità

Il nuovo mondiale per club , fortemente sostenuto dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino , avrà un impatto sul calciomercato della prossima estate. Secondo quanto riportato da Marca, la confederazione calcistica mondiale aprirà una nuova finestra di trasferimenti .

Questa nuova sessione dovrebbe svolgersi dal 1 al 10 giugno 2025 e permetterebbe ai 32 club partecipanti alla competizione di effettuare nuovi acquisti. Questa misura rappresenterebbe la principale soluzione individuata dalla FIFA per affrontare il problema dei contratti in scadenza il 30 giugno 2025. Data che si colloca a metà del mondiale, consentendo così alle società di sostituire eventuali giocatori che lasciano a parametro zero.