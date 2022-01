Calciomercato Milan – Schuurs, Bailly e Diallo: il punto sulle trattative

Schuurs, Bailly e Diallo sono alcuni dei nomi accostati al Milan per rinforzare la difesa rossonera: il punto sulle trattative

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, complici i due infortuni di Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Il 'Corriere dello Sport' analizza le possibili mosse di mercato dei rossoneri. Secondo il quotidiano sportivo, la dirigenza di via Aldo Rossi darà un'accelerata dopo la partita contro la Juventus, in programma domenica sera a 'San Siro'. Tra i tanti nomi accostati al Milan, si registra quello di Pierr Schuurs dell'Ajax, con il club olandese che non si sederà al tavolo trattativa per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Difficili le piste Bailly e Diallo. Il Manchester United non sembrerebbe convinto di lasciar partire in prestito l'ivoriano, mentre per il calciatore del PSG i rossoneri vorrebbero capire se c'è la possibilità di poter abbassare il prezzo del cartellino. Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.