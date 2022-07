Calciomercato Milan – La Sampdoria spera sempre nel colpo Gabbia

La Sampdoria spera ancora nel colpo Matteo Gabbia. Il difensore, al momento, non è stato liberato dal Milan, che attende novità in entrata dal calciomercato. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un centrale: Japhet Tanganga il nome più caldo, con Evan N'Dicka piano B. Per il primo si sta trattando con il Tottenham per un prestito con diritto di riscatto, anche se gli Spurs vorrebbero l'obbligo. Il secondo, invece, è in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il Milan, però, non vorrebbe investire soldi subito per il difensore, ma destinarli ad altre zone del campo, in primis la trequarti.