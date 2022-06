Calciomercato Milan – PSG su Vitinha: via libera per Renato Sanches?

Con Vitinha sempre più vicino al Paris Saint-Germain, per il Milan potrebbero riaprirsi spiragli per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese non è mai uscito dai radar rossoneri, ma l'inserimento dei francesi aveva lasciato poche speranze all'esito positivo della trattativa. Ora però il PSG sembra virare con decisione su Vitinha, per il quale è pronto a pagare la clausola da 40 milioni di euro. Secondo il quotidiano portoghese 'A Bola', inoltre, il Porto avrebbe già trovato il sostituto del brasiliano. Si tratta di André Almeida classe 2000 del Vitoria Guimaraes. Qualora l'operazione andasse a buon fine, il Milan potrebbe avere campo libero per Renato Sanches, anche se non è da escludere una doppia operazione in entrata a centrocampo in casa PSG. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.