Calciomercato Milan – Per Borini c’è anche l’ipotesi svincolo

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Borini sta per lasciare il Milan dopo due anni e mezzo in cui non è riuscito ad incidere come forse avrebbe voluto. In attesa dell’accordo definitivo sulla sua cessione, col Genoa che pare in vantaggio rispetto alle altre, avanza anche l’ipotesi svincolo coi rossoneri. Secondo Calciomercato.com, infatti l’ex Sunderland potrebbe anche svincolarsi dal Milan con l’agente che starebbe lavorando in questa direzione. Tuttavia, se non si dovesse trovare l’accordo col club rossonero, allora il Genoa dovrebbe pagare un piccolo indennizzo per liberare il numero 11 sei mesi prima della scadenza del contratto. Anche Rodríguez potrebbe presto lasciare Milanello: ecco dove può andare>>>

