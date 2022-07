Calciomercato Milan – Il Leeds molla De Ketelaere: tutto su Kalimuendo

Tramonta la pista Charles De Ketelaere per il Leeds: gli inglesi cambiano obiettivo e vanno su Arnaud Kalimuendo, in uscita dal PSG

Tramonta la pista Charles De Ketelaere per il Leeds: la squadra inglese, infatti, sembra virare su Arnaud Kalimuendo del PSG. James Marshment, giornalista di TEAMTalk, riferisce dell'interesse dei Whites per il 20enne di origini congolesi. La distanza tra la richiesta del club francese e l'offerta del Leeds è di soli 4 milioni di sterline. Kalimuendo potrebbe andare a sostituire Raphinha, dato per partente nelle prossime ore.