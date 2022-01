Calciomercato Milan – Juventus, non solo Vlahovic: bianconeri su Kessié

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe piombare anche sul centrocampista del Milan Franck Kessié

E' una Juventus letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver trovato l'accordo con la Fiorentina per Dusan Vlahovic (67 milioni di euro + 8 di bonus), i bianconeri potrebbero rinforzare anche il reparto di centrocampo. Oltre alla trattiva con il Cagliari per Nandez, secondo quanto riporta 'SerieAnews.com' il club di Andrea Agnelli avrebbe avviato i contatti con il Milan per Franck Kessié. Come ben si sa, l'ivoriano non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri e pare non ci sia nessuna intenzione di prolungarlo. Con questa cessione il Diavolo potrebbe monetizzare e non perdere il giocatore a parametro zero come successe in estate con Donnarumma e Calhanoglu, anche se andrebbe a rinforzare una diretta concorrente quale è la Juventus. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.