Calciomercato Milan – Il nome nuovo per la difesa è Theate | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero, secondo Tuttosport, starebbe pensado a Theathe, difensore del Bologna

Arthur Theate nome nuovo per il calciomercato del Milan. Il difensore del Bologna, al primo anno in Serie A, sta facendo molto bene sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, Maldini e Massara starebbe pensando a lui viste le difficoltà per arrivare ad altri obiettivi.