Calciomercato Milan – Giroud, si parlerà del rinnovo al termine del mercato

Olivier Giroud è uno dei pochi calciatori in scadenza di contratto con il Milan. L'attaccante francese, nonostante le sue recenti dichiarazione d'amore nei confronti del club rossonero, potrebbe lasciare il Diavolo a parametro zero al termine di questa stagione. La realtà, però, dice ben altro per la gioia dei tifosi milanisti perché al termine del mercato il Milan e il giocatore discuteranno proprio del rinnovo. Luca Marchetti, intervenuto su 'Sky Sport', ha parlato proprio del futuro di Giroud: "Appena finirà il mercato si inizierà a contrattare per il contratto di Giroud: rinnovo di un anno senza anni aggiuntivi e nessun ritocco sullo stipendio", ha detto l'esperto di mercato.