Mercato Milan – Dalla Spagna: “Il Real Madrid su Rafael Leao”

Dalla Spagna arrivano voci di un Real Madrid pronto a fare follie per Rafael Leao, attaccante del Milan: le ultime dai media iberici

Carmelo Barillà

Il Milan ha messo fine ad una serie negativa di 11 anni senza ottenere lo scudetto e vorrebbe bissare il titolo nella stagione 2022/2023. Per farlo, gli uomini di Stefano Pioli stanno cercando rinforzi sul mercato. Già ufficializzate alcune operazioni in entrata: Divock Origi (a parametro zero dal Liverpool) Alessandro Florenzi e Junior Messias (riscattati rispettivamente da Roma e Crotone), ma anche i ritorni di Pobega e Adli dai prestiti a Torino e Bordeaux. Non basta, però.

Sono ancora previste diverse operazioni da parte del Milan. Una in particolare potrebbe essere vicina alla chiusura. Si tratta di quella relativa a Charles De Ketelaere. Il 21enne belga è seguito da diversi grandi club europei, ma i dialoghi in corso tra Brugge e Milan fanno ben sperare, nonostante le ore passino.

Qualora De Ketelaere approdasse in rossonero, il Real Madrid potrebbe approfittarne. Stando a quanto scrive 'Don Balón', infatti, Florentino Perez è rimasto scottato dal mancato arrivo in camiseta blanca di Kylian Mbappé. Ecco perché il Real Madrid sarebbe pronto ad investire più di 100 milioni di euro per Rafael Leao.

L'ingaggio di De Ketelare completerebbe un attacco in cui figurano anche Alexis Salaemaekers, Brahim Diaz, Junior Messias, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi ed Olivier Giroud. Questo potrebbe causare molta competizione in un anno in cui ci sarà il Mondiale e Rafael Leao non vedrebbe di buon occhio la concorrenza. Don Balón ipotizza che l'acquisto di De Ketelaere vada proprio in tal senso, ovvero coprirsi in vista di un'eventuale partenza di Leao verso il Real Madrid. Ipotesi al momento davvero molto remota. Leao vorrebbe rimanere al Milan, anche se il rinnovo di contratto non è ancora arrivato.