Calciomercato Milan – Primo contatto ufficiale per Reijnders con l’AZ

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti ai microfoni di 'Sky Sport', infatti, sembrerebbe che nella giornata odierna il Milan abbia avuto il primo contatto ufficiale con l'AZ Alkmaar proprio per capire la fattibilità dell'affare per Tijjani Reijnders. La società olandese, per il momento, chiederebbe almeno 18 milioni di euro per lasciarlo partire. LEGGI ANCHE: Milan, il punto della situazione sulla trattativa per Gravenberch >>>