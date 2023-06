Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Balogun ritorna sul mercato”

Nella grande schiera di attaccanti accostati al Milan negli ultimi mesi in vista della prossima stagione spicca il giovanissimo Folarin Balogun . L'ultima annata è stata per lui la migliore, grazie alle 22 reti messe a segno con la maglia del Reims , ma negli ultimi giorni è tornato all' Arsenal , suo club di appartenenza.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sports UK', però, i Gunners non sembrano intenzionati a puntarci per la prossima stagione e potrebbero cederlo anche a titolo definitivo. Tutte le soluzioni sarebbero possibili e pare che nei prossimi giorni i suoi agenti incontreranno l'Arsenal per cercare di delineare il suo futuro. LEGGI ANCHE:Milan, le parole di Leao sul rinnovo e non solo >>>