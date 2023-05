Calciomercato – Per Gonzalez, Juventus e Milan in testa

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe anche inserire qualche giovane a centrocampo, per mantenere la linea verde impostata da Paolo Maldini e Frederic Massara. Un nome potrebbe essere quello di Joan Gonzalez del Lecce. Il giocatore ha avuto un buonissimo campionato in questa stagione, per questo potrebbe essere un giocatore molto ricercato nella prossima sessione di calciomercato. Come riportato da calciomercato.com, Milan e Juventus sarebbero in cima alla lista delle pretendenti per il centrocampista del Lecce, Joan Gonzalez, classe 2002 che sta facendo benissimo in questa stagione alla corte di Baroni in Salento. I rossoneri, quindi, potrebbero dover affrontare la concorrenza bianconera per il centrocampista del Lecce. Un prospetto che potrebbe essere molto interessante per il futuro del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Dalla Francia: “Contatti positivi tra Ibrahimovic e il Monza”