Cagliari-Milan, sardi in campo con la maglia del centenario

ULTIME MILAN – Domani, alle 15:00, inizia l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A e si apre con Cagliari-Milan. Il club sardo quest’anno compie 100 anni e ha deciso di giocare il primo match in casa con una maglietta speciale, dedicata proprio al centenario della squadra. La divisa è stata realizzata ovviamente dallo sponsor Macron ed è completamente bianca, tranne che per una croce leggermente spostata sulla sinistra, in linea con lo stemma, per metà rossa e per metà blu. Il kit è nato dall’estro dello stilista Antonio Marras, che ha anche realizzato il logo speciale. La maglia è stata realizzata in 2020 pezzi, tutti numerati, e sarà venduta con un packaging dedicato. Ovviamente ci sarà tutta una linea di merchandising dedicata ai 100 anni del Cagliari. Nel retro, sotto al colletto, è ricamata in rosso la formula • 1920 2020 ∞.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android