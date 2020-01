Cagliari-Milan, Castillejo: “Ibrahimovic ci farà crescere tutti”

NEWS MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, attaccante rossonero, ha parlato a ‘Milan TV‘ al termine del match Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo:

Sulla vittoria odierna: “Era il momento in cui arrivava la partita che era veramente difficile, fuori casa e nel calcio italiano non è facile vincere in trasferta. E’ arrivata una vittoria, è tornato Ibrahimovic a fare gol con il Milan quindi oggi è andato tutto bene”.

Sul modulo, cambiato da 4-3-3 a 4-4-2: “Credo che il sistema nel calcio moderno non cambi tanto, è più questione di mentalità del giocatore ad adattarsi a cosa propone l’allenatore. Al di là di giocare bene o male siamo stati una squadra unita e forte, e questo è quello che conta”.

Sul gol di Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic è un giocatore fortissimo che ci darà tanto dentro e fuori dal campo. Ha una mentalità da campione, ci farà crescere tutti ed aumentare il nostro livello”.

