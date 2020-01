Cagliari-Milan, Calabria al 45′: “Dobbiamo essere più precisi davanti”

NEWS CAGLIARI/MILAN – Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport‘ nell’intervallo del match Cagliari-Milan alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Calabria: “Stiamo provando, stiamo creando qualcosa, ma dobbiamo sfruttare di più le occasioni: questo ci manca da inizio campionato, dobbiamo essere già precisi. Zlatan Ibrahimovic è un attaccante che tiene la palla: quando tiri su il pallone riesci a prenderla, è un’opzione in più per noi davanti”. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo della sfida tra il Cagliari di Rolando Maran ed il Milan di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

