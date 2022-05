Buon compleanno Kaiser Franz: i migliori momenti della carriera di Baresi

Oggi, 8 maggio 2022, Franco Baresi, giocatore del Milan dal 1977 al 1997, compie 62 anni. Baresi, che attualmente ricopre il ruolo di 'brand ambassador' del club di Via Aldo Rossi, ha legato la sua intera carriera ai colori del Milan, società con la quale ha vinto tutto ciò che c'era da vincere e si è consacrato come uno dei migliori difensori della storia del calcio. Apprezzato dai tifosi milanisti ed ammirato anche dai sostenitori rivali, Baresi incarna i valori più belli del Milan, quelli della lealtà, del rispetto dell'avversario, della classe sul campo e fuori. Lo stile Milan che, non a caso, ha contribuito ai tanti successi di Kaiser Franz, a cui, ancora oggi, resta indissolubilmente legato il numero 6, maglia ritirata dalla società dopo il suo ritiro, avvenuto al termine della stagione 1996-97. Ripercorriamo i momenti migliori della carriera di Baresi per augurargli un felice compleanno.