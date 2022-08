Buon compleanno a Klaas-Jan Huntelaar: gli auguri del Milan sui social

Oggi Huntelaar è dirigente dell'Ajax, squadra in cui è esploso. Non indimenticabile, invece, la sua esperienza con la maglia del Milan nella stagione 2009/2010. Per l'attaccante olandese furono solo 7 i gol in 30 presenze complessive in tutte le competizioni. Da ricordare, però, la doppietta a Catania, in una sofferta vittoria del Milan. Due gol davvero di pregevole fattura per il 'Cacciatore'. Buon 39esimo compleanno a Klaas-Jan Huntelaar. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>