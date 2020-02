Bundesliga, vittoria dell’Hertha Berlino: ma Piatek rimane ancora a secco

NEWS MILAN – Terza partita in campionato con la maglia dell’Hertha Berlino per Krzysztof Piatek. I biancoblu battono il Paderborn 2-1 in trasferta ma il polacco rimane ancora a secco, anche contro l’ultima in classifica. Per l’ex Milan 90 minuti in campo, senza però riuscire a sbloccarsi in campionato. Il suo bottino resta fermo a 4 presenze e una rete in Coppa di Germania. Intanto, questa sera si è giocata Atalanta-Roma: ecco a chi è andato lo scontro diretto per la Champions>>>

