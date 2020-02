Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi allungano in zona Champions League

ULTIME NEWS – L’Atalanta vince in rimonta lo scontro diretto contro la Roma 2-1. Al vantaggio iniziale di Dzeko rispondono prima Palomino e poi Pasalic, in campo da 19 secondi al posto di Duvan Zapata. Per i giallorossi è la terza sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime sette gare e soprattutto è ferma ad un solo punto negli ultimi 4 match disputati. Ora i bergamaschi sono quarti a 6 punti di vantaggio sulla squadra di Fonseca e per le concorrenti la strada si fa decisamente in salita.

