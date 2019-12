Buffon fa 647: “Un onore aver raggiunto Maldini”

ULTIME NEWS – Complice l’infortunio di Szczesny, Gianluigi Buffon ha giocato ieri nel tardo pomeriggio contro la Sampdoria la sua 647esima partita in Serie A. Il portiere di Carrara ha raggiunto in questo modo in cima alla classifica Paolo Maldini, che deteneva il record. L’estremo difensore bianconero ha parlato così del traguardo raggiunto: “Essere un punto di riferimento per il gruppo mi spinge ad andare avanti e a voler migliorare ancora, anche alla soglia dei 42 anni. Senza dimenticare la condizione fisica: per come mi sento adesso, farei un torto a me stesso se smettessi di giocare. Raggiungere Paolo mi ha onorato, ma da oggi c’è già da pensare ai prossimi obiettivi. A partire dalla Supercoppa italiana di domenica contro la Lazio”. Intanto, domenica a Bergamo tornerà Bonaventura: ecco il suo post su Instagram>>>

