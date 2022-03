Bufera Psg: Neymar non si allena più con la squadra. I dettagli

Continua la crisi all'interno dello spogliatoio del Psg: Neymar, secondo i media francesi, non si sta allenando con la squadra

Psg nell'occhio del ciclone. In particolare Neymar. Dopo l'eliminazione dalla Champions League sono venuti a galla tutti i difetti della squadra parigina, che evidentemente non è riuscita a creare uno spogliatoio compatto e coeso. Come viene riportato da RMC Sport, infatti, Neymar non si allena più con la squadra o arriva al centro di allenamento al limite dell'ubriachezza. Ovviamente tutto questo ha portato alla rottura totale con il club, anche perchè il brasiliano viene considerato il maggiore responsabile per la brutta stagione del Psg. Chissà se GigioDonnarumma si è pentito della scelta fatta in estate: non lo dirà mai pubblicamente, ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Intanto ecco il colpo in difesa di Maldini