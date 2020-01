Brescia-Milan, si va verso il tutto esaurito al Rigamonti

ULTIME MILAN – Grande gioia in casa rossonera per la vittoria di ieri con l’Udinese, ma va già messa in archivio. È tempo di pensare a Brescia-Milan, che si giocherà in anticipo venerdì sera. Sfida che si è giocata l’ultima volta nel 2010/11 e anche in quel caso c’era in rossonero Zlatan Ibrahimovic, però costretto a saltare quella sfida. Venerdì, invece, lo svedese dovrebbe essere regolarmente in campo e, anche per questo, si va verso il tutto esaurito allo Stadio Rigamonti. Lunghe file fuori dallo store per prendere i biglietti secondo TuttoMercatoWeb e la curva è già tutta esaurita. Inoltre, le due tifoserie sono gemellate e le città molto vicine. Clima di festa.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android