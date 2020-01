Brescia-Milan, le probabili formazioni: Calhanoglu favorito su Rebic

NEWS MILAN – Come viene riferito da Sky Sport, Stefano Pioli sembra aver sciolto in queste ore l’unico ballottaggio in vista di Brescia-Milan, gara che si giocherà domani sera allo stadio Rigamonti.

Il tecnico, nel 4-4-2, dovrebbe puntare su Hakan Calhanoglu, con Ante Rebic, autore di una doppietta contro l’Udinese, che andrà in panchina. La scelta è fatta esclusivamente per ragioni di equilibrio, considerando che il croato è in grande forma. In difesa ha recuperato Mateo Musacchio, che prenderà il post di Simon Kjaer. In attacco confermati Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

MILAN (4-4-2) – Donnarumma; Conti, Musacchio, Romangoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Intanto ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa, continua a leggere >>>

