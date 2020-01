Borini, immediatamente in gol all’esordio con l’Hellas Verona

ULTIME MILAN – Due anni e mezzo, 75 presenze e 8 gol con la maglia del Milan per Fabio Borini. L’ex numero 11 rossonero ha lasciato il club in direzione Hellas Verona durante questa sessione di mercato. In rossonero quest’anno pochissimo spazio e così ha deciso di rimettersi in gioco con gli scaligeri. Oggi prima partita per lui, a Bologna, e subito gol. Borini è entrato in campo al 62′ e in meno di venti minuti ha trovato la rete. Il gol è arrivato al minuto 81 ed è risultata decisiva per il pareggio dei gialloblù, che erano sotto di un gol dal 20′ minuto. Insomma, ha iniziato nel migliore dei modi.

