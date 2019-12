Bonaventura: “Ho sempre creduto in me. Sono più forte di prima”

NEWS MILAN – Jack Bonaventura, centrocampista del Milan, nell’intervista rilasciata a DAZN ha fatto un bilancio del suo 2019: “L’infortunio? Un consiglio che ho ricevuto è: vedrai che dopo l’infortunio tornerai più forte di prima. E ora che sono rientrato ho capito che è la verità. Chi mi è stato più vicino? I miei genitori, mia sorella, i miei amici e la mia ragazza”.

Su quanto è difficile il recupero da un infortunio: “Non è tanto questo. Io in me stesso ho sempre creduto. La cosa difficile è la domenica, sul divano, vedere gli altri che giocano”. Per l’intervista integrale, continua a leggere>>>

