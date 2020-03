Bonaventura, col Genoa tra i migliori: ma l’addio sarà inevitabile

NEWS MILAN – Giacomo Jack Bonaventura è senza dubbio uno dei giocatori rappresentativi di questo Milan. Rossonero dall’estate del 2014, il centrocampista marchigiano ha vissuto tutti i momenti negativi del recente passato milanista, guadagnandosi la fiducia dei tifosi attraverso prestazioni sempre generose e all’altezza. Il suo rendimento è inevitabilmente calato in questa stagione, quando il numero 5 è rientrato dopo circa 9 mesi di inattività causa un’operazione alla cartilagine del ginocchio di ottobre 2018.

In questa stagione Bonaventura ha totalizzato 17 presenze di cui però solamente 9 dal 1′. Con Giampaolo ha visto il campo solo in 2 occasioni, ma va detto che era il periodo in cui stava cercando di ritrovare la giusta condizione dopo il già citato infortunio. Con Pioli ha in un primo momento ritrovato continuità, imponendosi come titolare e trovando la via del gol contro Napoli e Bologna.

Quando i tifosi rossoneri erano fiduciosi di aver ritrovato il migliore Jack, il rendimento del classe 1989 è calato vertiginosamente. Dopo il tracollo contro l’Atalanta prima di Natale, Bonaventura non è stato più un punto fermo per Pioli. Titolare solo contro l’Udinese – deludente e sostituito all’intervallo – e contro il Verona, forzata viste le assenze. Jack ha perso lo smalto e minutaggio. Nell’ultima gara, però contro il Genoa, è stato mandato in campo da Pioli dopo circa un’ora di gara e nei 34 minuti disputati ha dimostrato di essere in palla.

Da un suo tiro è nata la rete di Ibrahimovic e in altri spunti ha fatto vedere che sta ancora bene. In questo finale di stagione dai tanti punti di domanda (se mai si riprenderà a giocare) la sua esperienza potrebbe tornare utile, prima dell’addio ormai inevitabile che ci sarà a fine stagione. Jack saluterà dopo 6 anni di rossonero: ad oggi sono 171 partite e 35 gol segnati. Non solo il suo è un futuro incerto: ecco tutti i big che potrebbero salutare a fine stagione>>>

