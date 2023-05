Bologna, Thiago Motta: “Il futuro di Arnautovic dipenderà da lui”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Marko Arnautovic, accostato al Milan

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine del match contro la Juventus, pareggiato per 1-1. Interrogato in merito alla possibilità di continuare, anche nella prossima stagione, a lavorare con Marko Arnautovic (accostato anche al Milan), l'ex centrocampista ha sostenuto come questo dipenda totalmente dall'austriaco. Di seguito le sue parole a riguardo.