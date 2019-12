Bergomi: “Milan? L’Atalanta ha messo in luce tutti i difetti di personalità”

NEWS MILAN – Giuseppe Bergomi, ex difensore e opinionista di Sky Sport, ha parlato del momento difficile che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli dopo l’umiliazione di Bergamo contro l’Atalanta.

"L'Atalanta giocando in quella maniera ha tirato fuori tutti i limiti di personalità della squadra di Pioli, nella difficoltà si è sfaldata, ha preso cinque gol ma avrebbe potuto prenderne di più. Preoccupa molto l'arrendevolezza e la mancanza di personalità in una partita dove trovi un avversario più forte non vedi nessuno in grado di prendere per mano la squadra".

