Beneforti (CorSport): “Pioli era stato scelto dal Bologna come post Sinisa”

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Claudio Beneforti, firma del Corriere dello Sport, ha svelato un curioso retroscena su Stefano Pioli. Queste le parole del giornalista. "Per la gara col Milan chiaramente i rossoblù ci sperano anche se la squadra di Pioli arriva con più rabbia dopo il k.o. col Porto. Pioli torna da avversario e tra l'altro vi svelo che che era stato scelto dal Bologna qualora Mihajlovic avesse deciso di non continuare, vista la leucemia. Poi Sinisa disse che se la sentiva di restare e il Bologna fece salti di gioia: era un conforto per il club, la squadra e se stesso".