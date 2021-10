Atalanta-Milan, Pioli domani parla in conferenza stampa: l’orario | PM News

Domani c'è in programma la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan. Ecco l'orario della conferenza

Domani è il giorno di vigilia di Atalanta-Milan, settima giornata di campionato. Come di consueto parlerà StefanoPioli in conferenza stampa direttamente da Milanello. Come appreso dalla nostra redazione il tecnico parlerà con i giornalisti a partire dalle ore 14. La conferenza verrà ovviamente seguita in diretta testuale da Pianetamilan.it. Non perdetevela. Intanto il Milan pensa al nuovo attaccante: due bomber nel mirino.