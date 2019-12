Atalanta-Milan 5-0: prestazione imbarazzante e certezze che svaniscono

ATALANTA-MILAN – Doveva essere l’ennesima gara della svolta, quella che poteva in qualche modo riaprire le speranze rossonere di un ormai quasi impossibile piazzamento nelle posizioni europee della classifica. E, invece, puntale è arrivata una sconfitta che segnerà in maniera traumatica il proseguo della squadra in questa sempre più travagliata stagione.

Diciamocelo francamente il momento diametralmente opposto di Atalanta e Milan non consentiva alla squadra di Pioli di avere troppe chance, ma in campionato i rossoneri hanno dimostrato fin qui di essere una buona squadra in trasferta e dal rendimento migliore rispetto a San Siro. Le ultime settimane avevano mostrato buone prestazioni della compagine allenata da mister Pioli e una prova del genere come quella vista oggi ha lasciato stupiti anche i più negativi.

Novanta minuti in cui i rossoneri sono stati letteralmente presi a pallonate, travolti dall’ondata nerazzurra bergamasca. Le poche certezze che il Milan si stava costruendo sono state cancellate. Leao prima e Piatek assolutamente impalpabili e fuori dal gioco. Suso ancora una volta un fantasma e perfino chi di solito salva la faccia come Bonaventura non è riuscito ad incidere. Male tutti, sia chiaro, perché perdere contro una buonissima squadra come l’Atalanta ci sta, ma non in questa maniera. Perdere così fa male a tutti e oltre alla sconfitta un 5-0 può segnare indelebilmente una stagione già ampiamente compromessa. Duro il commento di Boban a fine gara: ecco le sue parole>>>

