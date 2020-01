Ambrosini: “Ibrahimovic è maturato e aumenta l’autostima”

ULTIME MILAN – Sono passati dieci giorni, ma è già di nuovo il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato dominatore e ha già trascinato i rossoneri al successo contro il Cagliari, segnando e fornendo una prestazione eccellente. Ibra però non è solo qualità in campo, ma anche carisma e personalità fuori. Ne sa qualcosa Massimo Ambrosini, capitano del Milan ai tempi della prima esperienza rossonera di Ibra. Ai microfoni di Sky ha parlato proprio della personalità dello svedese. Ecco le sue parole: “Ibra aumenta l’autostima del gruppo, è un giocatore maturato. È consapevole di essere un giocatore diverso, ma non ha nascosto la sua ambizione”.

