Verso Napoli-Milan, il report dell’allenamento: presenti Maldini e Massara

Squadra di nuovo al lavoro questa mattina a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. Gruppo in campo alle 11.00 per l’allenamento al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Per iniziare, attivazione muscolare eseguita con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei paletti, al termine della quale il gruppo si è riunito sul campo ribassato dietro gli spogliatoi.

Mister Pioli, dopo alcuni torelli a tema, ha dato il via alla fase tattica del lavoro odierno. L'allenamento si è concluso con la consueta partitella su campo ridotto.Il programma di domani, sabato 11 luglio, prevede un allenamento al pomeriggio preceduto dalla conferenza stampa di mister Pioli in programma alle 14.00.