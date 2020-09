Verso Milan-Vicenza, le immagini dell’allenamento odierno (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver vinto brillantemente le prime due amichevoli contro Novara e Monza, il Milan si prepara ad affrontare il match contro il Vicenza, in programma domani pomeriggio alle ore 17. I rossoneri si stanno preparando al meglio per la prima uscita ufficiale contro lo Shamrock Rovers, valida per il preliminare di Europa League. Il Diavolo, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini che mostrano i ragazzi al lavoro. Le foto:

