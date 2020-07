Verso Milan-Juventus: rossoneri oggi subito in campo a Milanello

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Dopo il rientro in nottata da Roma, a margine della bella vittoria ottenuta contro la Lazio, la squadra si è ritrovata sul campo a Milanello alle ore 10:30 per riprendere gli allenamenti in vista di Milan-Juventus. Presenti al centro sportivo per seguire la sessione anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT – In palestra per il consueto lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato subito il lavoro con il pallone.

Partitella con le mani per iniziare seguita da alcune esercitazioni focalizzate sul possesso palla che hanno preceduto una serie di partitelle giocate su campo ridotto; cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.

LA PROSSIMA SEDUTA – Per domani, lunedì 6 luglio, il programma prevede l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio alle ore 18:00. LEGGI QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI LUCAS PAQUETÁ A ‘SKY SPORT’ TRA LAZIO E JUVENTUS >>>