Verso Lecce-Milan, le immagini dell’allenamento rossonero (FOTO)

MILAN NEWS – Il Milan, attraverso i propri canali social, ha condiviso alcune immagini in cui mostra i giocatori rossoneri alle prese con gli allenamenti. La ripresa della Serie A è ormai prossima, con il Diavolo di scena lunedì 22 giugno alle ore 19:30 allo stadio ‘Via Del Mare’ di Lecce. Per questo motivo i ragazzi di Stefano Pioli stanno facendo di tutto per farsi trovare pronti. Queste le foto.

