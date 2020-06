Verso Lecce-Milan, il report della seduta: presente tutta la dirigenza

MILAN NEWS – (fonte:acmilan.com)

Giornata di sole questa mattina a Milanello dove la squadra si è ritrovata alle 10.00 per l’unica sessione di lavoro in programma per la giornata. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Squadra in campo sul centrale per l’attivazione muscolare svolta con l’ausilio delle sagome e degli ostacoli bassi, poi una serie di torelli. Contestualmente, i portieri hanno proseguito con il consueto lavoro specifico con il preparatore.

Terminata la parte di riscaldamento, sempre sul centrale, la squadra si è dedicata alla fase tattica dell’allenamento. Al termine, prove sui calci piazzati prima di rientrare negli spogliatoi.

SABATO 20 GIUGNO

Il programma di domani, sabato 20 giugno, prevede ancora un allenamento al mattino

