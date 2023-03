Tottenham-Milan, Brahim Díaz e Giroud si allenano in gruppo | PM News

Brahim Díaz e Olivier Giroud recuperati per Tottenham-Milan. Il fantasista e l'attaccante si stanno allenando in gruppo a Milanello

Buone notizie per il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia di Tottenham-Milan , partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00 , al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra .

Come riferitoci, infatti, da Stefano Bressi, nostro inviato a Milanello, sia Brahim Díaz sia Olivier Giroud, che erano in dubbio per una lieve distorsione al ginocchio e per un attacco febbrile, hanno iniziato l'allenamento di rifinitura in gruppo con i compagni.