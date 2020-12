Sassuolo-Milan, il report dei rossoneri da Milanello | Serie A News

SASSUOLO MILAN ULTIME NEWS – (Fonte acmilan.com) A poche ore dal 2-2 di Marassi contro il Genoa, il Milan è tornato subito al lavoro in vista della difficile trasferta di domenica contro il Sassuolo.

IL REPORT

Squadra in campo a Milanello alle 10.00, con il gruppo diviso in due: seduta defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera; campo, invece, per gli altri componenti della rosa che, dopo aver effettuato il riscaldamento, hanno disputato una partita di allenamento contro la formazione Primavera. Questo l’undici scelto da Mister Pioli: Tătărușanu; Conti, Musacchio, Duarte, Stanga; Krunić, Frigerio; Roback, Brahim Díaz, Maldini; Colombo.

VENERDÌ 18 DICEMBRE

Per domani, venerdì 18 dicembre, il programma prevede un solo allenamento al mattino.

