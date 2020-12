Sassuolo-Milan, il racconto dell’allenamento di oggi | News

Ultime Notizie Sassuolo Milan: l’allenamento di oggi

MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Per i rossoneri penultimo allenamento questa mattina a Milanello in preparazione di Sassuolo-Milan, in programma domenica a Reggio Emilia alle 15.00.

IL REPORT

Prima parte del lavoro con la consueta attivazione muscolare in palestra, a seguire squadra in campo per una serie di torelli. Suddivisi in due gruppi, i rossoneri hanno svolto lavoro tecnico e lavoro aerobico. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

SABATO 19 DICEMBRE

Per domani, sabato 19 dicembre, il programma prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 11.30 e, alle 14.00, l’allenamento di rifinitura al termine del quale la squadra partirà per Reggio Emilia.

Calciomercato Milan: colpo Luis Alberto. Contatti con la Lazio. VAI ALLA NOTIZIA>>>