Report allenamento Milan – Weekend di lavoro: -2 alla Sampdoria

Penultimo allenamento questa mattina per il Milan prima dell'esordio in campionato previsto per lunedì 23 agosto contro la Sampdoria

Carmelo Barillà

(fonte acmilan.com)

Penultimo allenamento questa mattina a Milanello prima dell'esordio in campionato previsto per lunedì 23 agosto a Genova, dove i rossoneri affronteranno la Sampdoria alle 20.45. Presenti, per assistere al lavoro della squadra, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire in campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di torelli a tema. Al termine, il Mister ha diretto la parte tattica che si è conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.

DOMENICA 22 AGOSTO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino e alle 14.00 la conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli.