Milan, la magia su punizione di Ante Rebic in allenamento

Il Milan ha pubblicato il video di un bellissimo gol segnato da Ante Rebic in allenamento direttamente su calcio di punizione. Un destro a giro perfetto per il croato, apparso tra i più in forma nelle prime uscite pre-campionato. Rebic, infatti, è andato in rete contro il Lemine Almenno e ha fornito uno splendido assist di tacco a Giroud a Colonia, in occasione del primo gol del francese. Ora un'altra magia. E chissà che Rebic non si candidi con questo gol su punizione in allenamento ad essere uno dei battitori di calci piazzati. In basso il video postato su Instagram dal Milan.