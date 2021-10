Rebic, ancora allenamento differenziato. In dubbio per Milan-Torino

Ante Rebic sembra non poter recuperare per Milan-Torino di martedì sera a 'San Siro'. In gruppo invece l'altro assente Pietro Pellegri

Daniele Triolo

Ante Rebic, attaccante rossonero, si è allenato ancora a parte oggi a Milanello. Il croato è in forte dubbio per Milan-Torino. Molto probabilmente sarà costretto a saltare anche la sfida di martedì sera, ore 20:45, a 'San Siro', dopo aver dato forfait per le partite contro Porto e Bologna.

A questo punto è plausibile che Rebic torni in campo per Roma-Milan del 31 ottobre prossimo. Buone notizie, invece, da Pietro Pellegri: non convocato per Bologna-Milan per un'infiammazione, il centravanti oggi si è allenato con il resto della squadra ed è quindi a disposizione di mister Stefano Pioli per il match contro i granata. Milan, il nuovo trequartista lo 'porta' Hauge. Le ultime news >>>