Dalla seduta emergono interessanti novità. Si sono allenati in gruppo gli attaccanti Tammy Abraham e Luka Jović : il primo farà parte della spedizione rossonera a Madrid , il secondo no poiché non inserito nella lista UEFA . Però, almeno, sembra aver superato la pubalgia che lo ha frenato nell'ultimo periodo.

Gabbia in palestra, aggregati due elementi del Milan Futuro

Allenamento personalizzato, in palestra, per Matteo Gabbia, che non sarà della gara. Aggregati all'allenamento di rifinitura anche i giovani Gabriele Minotti (difensore) e Demirel Hodžić (centrocampista), elementi del Milan Futuro di Daniele Bonera in Serie C. Assente, al contrario, il centravanti Francesco Camarda, classe 2008.