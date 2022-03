Napoli-Milan, l’allenamento di oggi della squadra di Pioli | News

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questo pomeriggio nel centro sportivo di Milanello. Mancano tre giorni alla gara contro il Napoli

Allenamento pomeridiano oggi per i rossoneri, che si sono radunati a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la sessione odierna. Presenti presso il Centro Sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara.