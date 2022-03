Napoli, due giorni di riposo: domani la ripresa degli allenamenti / News

Il Napoli, prossimo avversario del Milan nella 28^ giornata di Serie A, ha goduto di due giorni di riposo. Domani la ripresa degli allenamenti

Un weekend perfetto quello appena trascorso per il Napoli, che ha approfittato dei passi falsi di Milan e Inter per piazzarsi in testa alla classifica insieme ai rossoneri. Gli azzurri, come riportato dal sito ufficiale, ha osservato due giorni di riposo dopo la vittoria con la Lazio e riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani. Da qui in poi si preparerà il big-match contro il Milan, in programma allo stadio 'Diego Armando Maradona' domenica 6 marzo alle ore 20:45. Continua a seguire con noi il live testuale del derby Milan-Inter di Coppa Italia