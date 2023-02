Milan-Tottenham, le ultime su Florenzi, Tomori e Bennacer | PM News

In corso la rifinitura a Milanello in vista di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sorpresa

Daniele Triolo

È in corso, a Milanello, l'allenamento di rifinitura dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'.

Si stanno allenando in gruppo sia Alessandro Florenzi sia Fikayo Tomori. Come riferitoci, invece, dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, è assente - almeno in questa prima parte di allenamento - Ismaël Bennacer.

Il centrocampista franco-algerino, classe 1997, potrebbe unirsi ai suoi compagni di squadra nel corso dell'allenamento. Resta, però, in dubbio per la sfida di domani, nonostante ieri si fosse allenato in gruppo agli ordini di Pioli.