Milan, Supercoppa in archivio: domani la ripresa degli allenamenti

Archiviata la rotonda e pesante sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'Inter, il Milan è pronto a rimettersi in pista con il massimo impegno per non farsi trovare impreparato per le prossime settimane. Si sta infatti arrivando ad uno snodo cruciale della stagione e arrivare con la giusta concentrazione e condizione fisica sarà di vitale importanza.